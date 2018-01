Diocesi: Milano, domani mattina per l’Epifania celebrazione in Duomo presieduta dall’arcivescovo Delpini

In occasione della solennità dell’Epifania del Signore, nella mattinata di domani, sabato 6 gennaio, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la celebrazione eucaristica delle 11 in duomo. Il solenne pontificale sarà trasmesso in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming su www.chiesadimilano.it. Alle 20.30, Radio Mater manderà in onda in differita l’omelia dell’arcivescovo.

Alle 16, sempre in duomo, mons. Delpini presiederà i Secondi Vespri dell’Epifania.