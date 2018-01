Diocesi: Gaeta, mons. Vari domenica benedice fonte battesimale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri

Domenica 7 gennaio, nella festa del Battesimo del Signore, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Itri (Piazza Annunziata 7) l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiede la Messa per la benedizione del fonte battesimale. “Si tratta di un momento di grande valore spirituale per la comunità guidata dal parroco don Guerino Piccione che vede realizzato un fonte battesimale fisso e dignitoso per il quale è stata utilizzata una antica vasca marmorea. Attorno al fonte è stata collocata una scultura in marmo raffigurante il battesimo di Gesù al fiume Giordano, opera ideata e realizzata dall’architetto Maria La Rocca”, spiega una nota della diocesi. Il parroco don Guerino Piccione afferma: “Il fonte è stato collocato ai piedi del presbiterio dove anticamente c’era il pulpito. In questo modo si crea un tutt’uno secondo un cammino catecumenale: il fonte per il Battesimo, l’ambone per la Parola di Dio, l’altare per l’Eucaristia. Un cammino indicato dal rituale stesso per la collocazione del fonte nella chiesa”.