Diocesi: Aversa, domenica commemorazione per i vent’anni dalla morte di mons. Nicola Comparone

“Venti anni fa ci fu la scomparsa di uno tra i figli illustri della diocesi normanna: il vescovo mons. Nicola Comparone, nato ad Aversa nel 1924 e deceduto a Piedimonte Matese nel 1998”. Lo ricorda una nota della diocesi di Aversa. La comunità parrocchiale di S. Lorenzo Fuori le Mura e la famiglia religiosa delle “Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato” ricorderanno la sua figura nella commemorazione del ventennale domenica prossima, 7 gennaio, alle ore 18, presso la basilica di S. Lorenzo Fuori le Mura di Aversa. La concelebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo.

Nato ad Aversa nel popoloso Borgo San Lorenzo e vissuto al servizio della Chiesa locale, “mons. Nicola Comparone ha esercitato il ministero sacerdotale come educatore di generazioni di laici e chierici, professore, canonico, cancelliere vescovile, vicario generale, infine, promosso e consumato come vescovo di Alife-Caiazzo. Due decenni fa, dunque, la vigilia dell’Epifania fu un grave lutto per varie diocesi: Aversa, Alife, Caiazzo. L’aveva stroncato una ischemia improvvisa a Piedimonte Matese, dove l’obbedienza e le necessità della Chiesa lo avevano chiamato”, conclude la nota.