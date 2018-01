Diocesi: Alba, oggi e domani iniziative per la Festa dei popoli

In occasione dell’Epifania, sono in programma ad Alba alcune iniziative promosse dall’Ufficio Migrantes per la Festa dei popoli. Questa sera, alle 21, il salone di via Mandelli ospiterà una tavola rotonda sul tema “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati”. Parteciperanno il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, il sindaco Maurizio Marello, don Paolo Rocca, direttore diocesano di Migrantes, don Luigi Alessandria, direttore della Caritas diocesana, gli operatori della Comunità Papa Giovanni XXIII e Giovanni Allocco dell’Associazione Aurora. Domani, sabato 6 gennaio, mons. Brunetti presiederà alle 10.30 la messa in cattedrale a cui parteciperanno attivamente gli stranieri provenienti da tutti i paesi della diocesi. Il ritrovo è fissato per le 9.30 in piazza Duomo. Al termine della celebrazione eucaristica, i presenti si trasferiranno nei locali dell’oratorio del duomo per il pranzo dell’amicizia.