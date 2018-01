Desaparecidos: Roma, il 21 gennaio torna la “Corsa di Miguel”

Scatterà domenica 21 gennaio il via della diciannovesima edizione della “Corsa di Miguel”, dedicata al maratoneta e poeta Miguel Benancio Sanchez, desaparecido argentino ucciso nel 1978. Ai nastri di partenza della 10 chilometri, in piazzale Farnesina, a Roma, diversi podisti delle società che provengono da zone colpite dal terremoto nel 2016, che potranno usufruire dell’iscrizione gratuita alla gara. Parteciperanno atleti di Norcia Run, protagonisti di un arrivo all’interno dello stadio Olimpico mano nella mano un anno fa, e del Cus Camerino. Ad affrontare la gara anche oltre cento pazienti con diabete dell’Associazione nazionale italiana atleti diabetici. La “Corsa di Miguel 2018” sarà presentata giovedì 11 gennaio, alle 11.30, al Maxxi di via Guido Reni. Intanto, continuano le iscrizioni alla competizione sul web, al sito www.lacorsadimiguel.it, ma anche per la non competitiva dei 10 chilometri e per la “Strantirazzismo” di tre chilometri, rivolta a scuole, famiglie e associazioni, nei negozi Cisalfa di Roma e nelle 60 edicole “migueliste” sparse in giro per la città (la mappa su https://www.lacorsadimiguel.it/iscrizione-in-edicola/).