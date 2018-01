Alternanza scuola-lavoro: Cooperativa Sophia, per la prima volta in Italia il progetto-pilota “Trova la tua facoltà”

Si è svolto per la prima volta in Italia il progetto-pilota promosso dalla cooperativa Sophia “Trova la tua facoltà”, che rientra nel percorso di alternanza scuola-lavoro, realizzato insieme a don Alessandro Di Medio, docente di religione al liceo classico “Vivona” di Roma, e allo psicologo Luca Strambi. Il progetto è stato realizzato in team da 6 persone e prevede 70 ore di lavoro, individuale e in gruppo, tra cui un seminario di 4 giorni che si è svolto dal 2 al 5 gennaio. Un percorso in orario non scolastico, con giornate full immersion dalle 9 alle 18, per dare agli studenti gli strumenti per fare la scelta giusta riguardo al proprio futuro. Il metodo proposto è quello del discernimento di sant’Ignazio di Loyola, attualizzato allo scenario contemporaneo. Un approccio cattolico ma non confessionale perché rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa o meno. Dopo il seminario i ragazzi scriveranno una relazione personale sui frutti di questa esperienza, che saranno presentati a metà febbraio durante un evento in Senato. A maggio si terrà un altro evento conclusivo, sempre a Roma, con oltre 1200 studenti. L’obiettivo è riproporre il metodo in altre scuole, per aiutare i giovani a scegliere in maniera consapevole.