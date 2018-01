Poveri: Benevento, oggi al “Centro la Pace” giornata di dialogo e condivisione fraterna con persone di varie fedi e convinzioni

In risposta all’appello lanciato da Papa Francesco nella “Giornata della Povertà” del novembre scorso, il “Centro la Pace” di Benevento, in collaborazione con il Movimento dei Focolari e con associazioni caritative della città, promuove oggi a Benevento una “giornata di dialogo e condivisione fraterna con persone di varie fedi e convinzioni, nella prospettiva di un mondo unito e in pace”, presso la sede del “Centro la Pace”, in contrada Monte delle Guardie, via Antonio Cifaldi 23. La giornata prevede, alle ore 13, un pranzo con i poveri assistiti da Associazioni caritative della città, e nel pomeriggio, alle ore 18, una riflessione sul tema “Le sfide della povertà nella società di ieri e di oggi” con gli interventi di mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, e di Luigino Bruni, ordinario di Economia politica presso Lumsa (Roma) e l’Istituto universitario Sophia di Loppiano (Firenze). Parteciperanno l’imam di Benevento Mustapha Ghafir e il Pastore evangelico Roberto Sferruzzo. Sono previsti momenti artistici e alcune testimonianze.