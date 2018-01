Papa in Perù: un “emoji” su Twitter in occasione della visita

Aumenta l’attesa per l’imminente viaggio di Papa Francesco in Perù (che si terrà dal 18 al 21 gennaio e sarà preceduta dalla visita in Cile). Tenendo conto che sempre più le visite papali vengono seguite e commentate nei social network, e in particolare su Twitter, la Conferenza episcopale peruviana ha creato un cosiddetto “emoji” (una delle tanto popolari “faccine”) collegato agli hashtag #FranciscoenPerú e #UnidosporlaEsperanza (quest’ultimo è lo slogan della visita papale). L’emoji creato dalla Chiesa peruviana mostra il volto animato e sorridente di papa Francesco, che apparirà automaticamente ogni volta che saranno digitati i citati hashtag.

Nel dare la notizia sul sito ufficiale della visita del Papa in Perù, la Conferenza episcopale fa presente che l’intento è di “ampliare l’informazione riguardante papa Francesco prima, durante e dopo la sua visita”. Il sito ha anche una sezione in lingua italiana.