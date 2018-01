Papa Francesco: cordoglio per incidente autobus che ha provocato 48 vittime in Perù

Papa Francesco, in un telegramma inviato attraverso il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, si dice “vivamente addolorato nell’apprendere la dolorosa notizia dell’incidente stradale” accaduto sul Serpentín de Pasamayo, in Perù, a nord di Lima, come riporta la pagina Facebook dedicata al viaggio del Papa in Perù. Martedì scorso un autobus è uscito di strada, in un tratto considerato molto pericoloso, ed è precipitato in un burrone fino alla costa dell’oceano Pacifico. L’attuale bilancio è di 48 vittime. Il Papa “offre il suffragio per il riposo eterno di coloro che sono morti”. Prosegue il telegramma firmato dal card. Parolin: “Prego che venga trasmesso il sentito cordoglio di Sua Santità, unitamente ad espressioni di consolazione ai familiari, che piangono per una così grande perdita, così come la sua vicinanza spirituale ai feriti, mentre chiede al Signore di riversare su tutti i doni della serenità spirituale e della speranza cristiana, in ragione della quale imparte di cuore la benedizione apostolica”.