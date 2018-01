Domani, venerdì 5 gennaio, alle ore 18, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà a Brugherio (Mb) per presiedere – nella chiesa di San Bartolomeo (piazza Roma) – la Messa alla vigilia della solennità dell’Epifania. “La presenza dell’arcivescovo a Brugherio in questa festa è particolarmente significativa in quanto la chiesa di San Bartolomeo custodisce e venera da secoli le reliquie dei Magi”.