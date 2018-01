Epifania: Fratta Todina, un presepe vivente con bambini e ragazzi con disabilità ospiti del Centro Speranza

Un presepe vivente con ricchi allestimenti, fuochi d’artificio e circa duecento figuranti sarà allestito, anche quest’anno, a Fratta Todina, in provincia di Perugia. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 6 gennaio, a partire dalle 15,30. A organizzare l’iniziativa è la Pro Loco in collaborazione con il Centro Speranza e con il patrocinio del Comune di Fratta Todina. Nel borgo medievale troveranno spazio rappresentazioni dal vivo di antichi mestieri e scene di vita quotidiana rappresentate dai figuranti. Protagonisti anche i bambini e i ragazzi con disabilità ospiti del Centro Speranza insieme ai loro educatori. Nel ruolo di Maria, per la prima volta, una ragazza in sedia a rotelle. Alle 18, il corteo dei figuranti e l’arrivo dei Re Magi animeranno la rappresentazione finale. Al termine, i fuochi d’artificio con l’accompagnamento musicale, curato dalla Corale di Fratta Todina. L’ingresso è gratuito.