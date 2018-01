Diocesi: Padova, il 6 gennaio la Festa delle genti al Tempio della pace con il vescovo Cipolla

Appuntamento con la Festa delle genti sabato 6 gennaio, al Tempio della pace di Padova. Nella solennità dell’Epifania – manifestazione dell’Emmanuele alle genti – la Pastorale dei migranti della diocesi di Padova, la parrocchia del Tempio della pace e il vicariato della cattedrale organizzano un momento di festa nella fede, preghiera e incontro con il vescovo e le comunità cattoliche di altra madrelingua. È un’occasione di condivisione della stessa fede da parte di persone di culture e tradizioni diverse che animeranno la celebrazione eucaristica in programma alle 10.30 al Tempio della pace (via Niccolò Tommaseo 47). La messa sarà presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, e al termine ci sarà momento di festa e fraternità nell’attiguo centro parrocchiale. La Festa delle genti richiama l’attenzione sul tema delle migrazioni, prepara e invita le comunità parrocchiali a celebrare la 104a giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che la Chiesa universale celebra domenica 14 gennaio 2018, e che quest’anno ha come tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. E proprio domenica 14 gennaio si svolgerà ad Agna (Pd) la Marcia diocesana per la pace, che vedrà un’intera giornata di attività: al mattino laboratori di pace diffusi tra Pegolotte (Dialoghi di pace), Candiana (Allargare lo sguardo) e Bagnoli (Disarmare le parole) e nel pomeriggio, alle 14.30 la Marcia che si concluderà con la messa presieduta dal vescovo Claudio. Info e iscrizioni ai laboratori su www.diocesipadova.it, www.acpadova.it, www.noipadova.it