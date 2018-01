Diocesi: Caltanissetta, domani riprendono “I martedì della Parola” con mons. Russotto. All’Epifania il vescovo presiede la messa in cattedrale

Riprendono a Caltanissetta “I martedì della Parola”, le lectio bibliche che il vescovo Mario Russotto, tiene per i laici il primo martedì di ogni mese, alle 19.30, nella cappella maggiore del seminario. Per il 2018 il filo conduttore sarà il Vangelo di san Giovanni. Il primo appuntamento dell’anno è in realtà in programma per domani, venerdì 5 gennaio, e sarà dedicato al Prologo “In principio era il Verbo”, “testo-chiave anche del pensiero teologico e filosofico – si legge in una nota – in cui Cristo viene identificato con il Logos divino, per mezzo del quale la creazione è stata realizzata”. Nei successivi incontri saranno affrontati i temi “Dio ama il mondo” (Gv 3,16-18), “Nel dolore la gioia” (Gv 16,16-23), “Donna nel giardino della vita” (Gv 20,11-18), “In preghiera… ut omnes unum sint” (Gv 17,11-26) e “La grammatica dell’amore” (Gv 21,1-19).

Sabato 6 gennaio, solennità dell’Epifania, le celebrazioni del ciclo natalizio, quest’anno a Caltanissetta dedicate con attenzione particolare all’accoglienza e alla solidarietà nei confronti degli ultimi, saranno concluse da un pontificale presieduto da mons. Russotto alle 10.30 in cattedrale.