Capannone a fuoco a Pavia: Coldiretti, “verificare senza allarmismi, tutelare sicurezza e salute e rimborsare danni a imprese”

“Occorre verificare al più presto la realtà dei fatti senza allarmismi, adottare subito tutti gli accorgimenti a tutela della sicurezza e della salute e poi immediatamente accertare le responsabilità e rimborsare i danni diretti ed indiretti alle imprese”. È quanto afferma la Coldiretti, in riferimento all’incendio scoppiato nel capannone abbandonato a Corteolona e Genzone in provincia di Pavia, dove è stato deciso con un’ordinanza a scopo precauzionale anche il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli e la conservazione separata dei prodotti cerealicoli, in attesa di accertamenti.