Università Cattolica: Milano, da oggi pomeriggio convegno su “Martirio e propaganda religiosa in epoca moderna. Il caso dei gesuiti”

Un convegno sul “Martirio e propaganda religiosa in epoca moderna. Il caso dei gesuiti” prenderà il via nel pomeriggio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. L’iniziativa, con inizio alle 15.30, proseguirà anche domani, giovedì 1° febbraio. L’introduzione è affidata al direttore del Dipartimento di Scienze religiose, Gian Luca Potestà. Seguirà l’intervento di Girolamo Imbruglia dell’Università “L’Orientale” di Napoli, intitolato: “Il martirio faceva parte del ‘modo di essere’ dei gesuiti nel Cinquecento?”. Guido Mongini, docente dell’Università di Padova, parlerà di “Martirio e desiderio delle Indie nelle lettere indipetae 1557-1580. Aspetti della vocazione gesuitica”. Pierre-Antoine Fabre, dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales, presenterà “i 39 ‘martiri del Brasile’ e il loro processo di beatificazione, concluso nel 1854. Giovedì, dalle 9, sarà la volta di Emanuele Colombo, De Paul University Chicago, con il contributo “Gesuiti, indipetae e martirio tra antica e nuova Compagnia”. Da parte sua, Giovanni Pizzorusso, dell’Università di Chieti-Pescara, si soffermerà sul “martirio in odium fidei, dalla realtà missionaria alla burocrazia delle Congregazioni romane (XVII-XVIII secolo)”, mentre Pierluigi Giovannucci, dell’Università di Padova, analizzerà “il concetto storico-giuridico di martirio in Prospero Lambertini”. Chiuderà i lavori Marco Rizzi dell’Università Cattolica.