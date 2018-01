Tv2000-InBlu Radio: dg Serra lascia incarico, al suo posto Massimo Porfiri

Rete Blu Spa – la società a cui fanno capo Tv2000 e InBlu Radio, le emittenti della Conferenza episcopale italiana – rende noto che il direttore generale, l’ing. Lorenzo Serra, lascerà il suo incarico per andare a ricoprire la carica di direttore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Le funzioni dell’ing. Serra saranno assunte stabilmente dall’attuale amministratore delegato, il dott. Massimo Porfiri. Nei prossimi giorni il Consiglio d’amministrazione di Rete Blu Spa si riunirà per definire il nuovo assetto al vertice delle emittenti della Cei.

“A nome della Conferenza episcopale italiana, del presidente il card. Gualtiero Bassetti e del segretario generale mons. Nunzio Galantino – ha sottolineato il direttore dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis – rivolgo all’ing. Serra sincera gratitudine per il prezioso lavoro e per come ha saputo adempiere al suo incarico in questi anni. Ringrazio l’ing. Serra anche per la piena disponibilità nell’accettazione del nuovo incarico all’Istituto per il sostentamento del clero”.