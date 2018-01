Sport e disabilità: Roma, domani la presentazione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics con Lotti, Malagò e Pancalli

Con l’intervento del ministro per lo Sport, Luca Lotti, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente del Cip, Luca Pancalli e del presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti, si terrà domani a Roma la conferenza stampa di presentazione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole (Presidenza del Consiglio dei ministri – Sala polifunzionale – Largo Chigi, ore 12). Giunti alla XXXIV edizione, questi Giochi coinvolgeranno infatti oltre 3mila atleti provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennis tavolo, vela. La conferenza stampa costituirà anche la prima occasione dell’anno per ricordare, attraverso l’alternarsi di immagini storiche e di testimonianze odierne, il 50° della nascita del Movimento avvenuta, nel luglio del 1968, grazie alla straordinaria intuizione di Eunice Kennedy Shriver che per prima capì quanto la pratica sportiva potesse mettere le persone con disabilità intellettiva nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacità. Oggi Special Olympics è presente in 172 paesi e intende puntare sempre i riflettori su ciò che gli atleti sono in grado di fare e non sulla loro disabilità e sul valore sociale dello sport unificato. Per celebrare l’anniversario, dal 17 al 21 luglio Chicago, che nel 1968 ospitò i primi Giochi internazionali, tornerà ad accogliere 24 squadre provenienti da ogni parte del mondo per partecipare alla “Unified Football Cup”, torneo di calcio unificato cui l’Italia parteciperà con una delegazione composta da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner.