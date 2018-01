Sanità: accordo Idi-Gemelli per il taglio delle liste d’attesa

L’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) e la Fondazione Policlinico universitario “A. Gemelli” hanno sottoscritto un accordo che ha come obiettivo il taglio delle liste di attesa. “Il protocollo – si legge in una nota – prevede che i chirurghi dei due ospedali collaborino per effettuare interventi e ricoveri presso Idi in modo da abbattere le liste di attesa”. A firmare l’intesa sono stati Antonio Maria Leozappa, presidente della Fondazione Luigi Maria Monti che controlla l’Idi, e Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Gemelli. L’accordo “prevede una collaborazione tra le due eccellenze sanitarie in ambito clinico-assistenziale per ciò che concerne la chirurgia generale, la chirurgia plastica e la chirurgia vascolare”. “Il progetto, che consente di estendere la collaborazione anche ad altri ambiti e settori assistenziali, garantirà nell’immediato un abbattimento delle liste d’attesa a beneficio dei pazienti che potranno usufruire delle alte competenze chirurgiche e cliniche degli specialisti dei due Istituti”. Per Leozzappa, “le sinergie tra ospedali, più che mai quando si tratta di eccellenze nazionali come Idi e Gemelli, sono lo strumento per potenziare il servizio ai pazienti e migliorare la qualità dell’assistenza”.