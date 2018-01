Razzismo e xenofobia: domani a Roma presentazione della campagna di raccolta firme dell’appello “Mai più fascismi”

Verrà presentata domani, giovedì 1° febbraio, a Roma, la campagna di raccolta firme dell’appello “Mai più fascismi” promossa da 23 sigle di associazioni, partiti, sindacati e movimenti democratici nazionali tra cui Acli, Cisl e Libera. La conferenza stampa di presentazione si terrà nei locali del Museo Storico della Liberazione, in via Tasso 145, luogo simbolo del martirio antifascista. “Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web”, sostengono i promotori dell’appello. “Vogliamo dare una risposta umana a tali idee disumane – proseguono – affermando un’altra visione delle realtà che metta al centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, della democrazia come strumento di partecipazione e di riscatto sociale”. Alla presentazione parteciperanno il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il presidente nazionale dell’Arci, Francesca Chiavacci, il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, e il presidente nazionale Anpi, Carla Nespolo.