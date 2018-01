Policlinico Gemelli: Marco Elefanti nuovo direttore generale della Fondazione

Marco Elefanti, direttore amministrativo dell’Università Cattolica, è il nuovo direttore generale della Fondazione Policlinico universitario “A. Gemelli” di Roma. “La nomina – si legge in una nota – è avvenuta nell’adunanza odierna del consiglio di amministrazione della Fondazione”. Nell’incarico di direttore generale, Elefanti succede all’ingegner Enrico Zampedri, che ha ricoperto questa funzione nel triennio appena concluso. “Al professor Elefanti il consiglio di amministrazione della Fondazione ha espresso il più fervido augurio di buon lavoro” mentre “ha espresso a Zampedri il ringraziamento, a nome di tutta la comunità della Fondazione, per l’impegno profuso nello sviluppo del Policlinico in un periodo di grandi trasformazioni, attraverso una profonda riorganizzazione e reingegnerizzazione delle strutture e dell’attività ospedaliera accrescendone l’efficacia con l’obiettivo di garantire la centralità del paziente nei percorsi di cura”.