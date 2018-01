Papa Francesco: udienza, fa salire sei bambini sulla “papamobile”

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro poco prima delle 9.40, e appena iniziato il giro sulla jeep bianca scoperta nei vari settori della piazza, acclamato come sempre dalle migliaia di fedeli presenti, ha fatto fermare la papamobile per ospitare a bordo sei bambini, tre ragazzi e tre ragazze, che lo hanno accompagnato per tutto il tragitto sorridenti e incuriositi. Tra i vari doni che i fedeli hanno offerto a Francesco, anche una maglia di calcio che lui ha afferrato prontamente al volo. Tra le bandiere variopinte che hanno fatto da coreografia alla piazza, anche quelle bianco e azzurre dell’Argentina. Non è mancata una sosta della papamobile per sorseggiare una tazza di mate, che il Papa ha gradito molto. Prima di percorrere, come al solito, a piedi il tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, Francesco si è congedato dai suoi piccoli ospiti, che sono scesi prima di lui, salutandoli affettuosamente. Poi una piccola deviazione verso la prima fila delle transenne, per accarezzare ancora alcuni bambini che hanno richiamato la sua attenzione.