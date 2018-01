Notizie Sir del giorno: udienza generale del Papa, 8xmille Cei, maturità 2018, aiuti Caritas Serbia per 680 migranti, stime Istat su occupati e disoccupati, Tv2000-InBlu Radio

Papa Francesco: udienza, “ascoltare” la Parola di Dio, non fare “chiacchiere” e “commenti”

La Liturgia della Parola “è un’esperienza che avviene in diretta e non per sentito dire, perché quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella sua parola, annunzia il Vangelo”. Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi. “Quante volte, mentre si legge la Parola di Dio – ha proseguito Francesco a braccio – si commenta: ‘guarda quello, guarda quella’, e si cominciano a fare dei commenti”. “Si devono fare dei commenti mentre si legge la Parola di Dio?”, ha chiesto due volte il Papa dialogando con i fedeli: “No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente, non senti la Parola di Dio”. “Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – ha ammonito Francesco sempre fuori testo – dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla, e non pensare altre cose o parlare di altre cose”. (clicca qui)

Cei: finanziati 176 progetti dal Comitato interventi caritativi terzo mondo. Lo stanziamento totale è di 20.334.267 di euro

Ammonta a 20.334.267 di euro lo stanziamento approvato dal Comitato del 26/27 gennaio 2018 per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo che finanzia in questa tranche 176 progetti nei cinque Continenti. La notizia viene riportata oggi sul sito della Cei (chiesacattolica.it) e nella pagina dedicata del Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del terzo mondo. La ripartizione dei finanziamenti, si informa, è così composta: 15.125.305 euro per 132 progetti in Africa; 2.614.076 per 23 progetti in Asia; 1.792.266 per 16 progetti in America Latina; 359.755 euro per 3 progetti in Est Europa; 442.865 euro per 2 progetti in Medio Oriente. (clicca qui)

Maturità 2018: le materie della seconda prova. Fedeli (ministro), “un grande in bocca al lupo”

Greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli Istituti tecnici, scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie che sono state scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018. L’annuncio è arrivato in tarda mattinata, dopo la firma del decreto da parte della ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Valeria Fedeli. “Alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno le prove a giugno faccio un grande in bocca al lupo. So che questo momento era molto atteso, come ogni anno”, ha commentato Fedeli, rilevando che “anche quest’anno la macchina della Maturità si è messa in moto per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi: c’è un grande lavoro dietro le prove che svolgerete”. (clicca qui)

Serbia: Caritas, pasti caldi per 680 migranti al giorno grazie all’aiuto della Commissione Ue. Savic, “50 arrivi la settimana”

I rappresentanti della Protezione civile e delle operazioni di aiuto umanitario europee di Bruxelles (Echo, organo della Commissione che interviene in caso di emergenze) in questi giorni sono in visita in Serbia dove sono stati nei centri di migranti a sud del Paese. La Caritas Serbia grazie al finanziamento Echo assicura quotidianamente tre pasti caldi al giorno agli ospiti nei centri di Presevo, Bujanovac e Vranje per circa 680 migranti. Il progetto è realizzato in collaborazione con la fondazione della Chiesa ortodossa serba “Covekoljublje” mentre i pasti vengono preparati da un’impresa sociale locale dove lavorano donne in situazione di difficoltà. “Dopo le grandi masse di migranti nel 2015 i numeri degli arrivi sono molto ridotti – spiega al Sir Ana Savic, portavoce della Caritas Serbia –; in questo momento nel Paese balcanico ci sono circa 4.500 migranti, di cui il 90% si trova nei centri ufficiali”. (clicca qui)

Istat: a dicembre 2017 la stima degli occupati diminuisce dello 0,3%. Cala il tasso di disoccupazione giovanile (32,2%)

Dopo la crescita nel mese di novembre “a dicembre 2017 la stima degli occupati diminuisce dello 0,3% (-66mila), tornando al livello di ottobre. Il tasso di occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali)”. Sono i dati provvisori diffusi oggi dall’Istat su “Occupati e disoccupati” in Italia. “Il calo dell’occupazione nell’ultimo mese – spiega l’Istituto nazionale di statistica – interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Risultano in diminuzione i dipendenti, sia permanenti sia a tempo determinato, mentre rimangono stabili gli indipendenti”. L’Istat ha registrato nel trimestre ottobre-dicembre 2017 un lieve incremento degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,1%, +16mila); “la crescita – si legge in una nota – interessa prevalentemente le donne e si concentra soprattutto tra gli over 50 e, in misura più lieve, anche tra i giovani di 15-24 anni, a fronte di un calo nelle classi 25-49 anni. L’aumento è stimato esclusivamente per i dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e gli indipendenti”. (clicca qui)

Ue: Eurobarometro, indagine sui giovani. Interessati a lavoro all’estero e ambiente, rischio fake news, due su tre votano

(Bruxelles) Un’indagine ad ampio raggio su ciò che i giovani pensano dell’Unione europea e sulle sfide che riguardano la presente fase storica: è l’ultimo lavoro di Eurobarometro che nel settembre 2017 ha consultato circa 11mila cittadini di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Fra i risultati che Eurobarometro diffonde oggi si evince che i giovani ritengono importante “promuovere il pensiero critico e la capacità di cercare informazioni per contrastare il fenomeno delle notizie false e l’estremismo” (49% degli intervistati); “favorire l’accesso alle informazioni su come trasferirsi e lavorare all’estero” (49%); “promuovere il cambiamento di abitudini tramite iniziative ecocompatibili quali i trasporti sostenibili o i sistemi di riciclaggio in tutta Europa” (40%). (clicca qui)

Tv2000-InBlu Radio: dg Serra lascia incarico, al suo posto Massimo Porfiri

Rete Blu Spa – la società a cui fanno capo Tv2000 e InBlu Radio, le emittenti della Conferenza episcopale italiana – rende noto che il direttore generale, l’ing. Lorenzo Serra, lascerà il suo incarico per andare a ricoprire la carica di direttore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Le funzioni dell’ing. Serra saranno assunte stabilmente dall’attuale amministratore delegato, il dott. Massimo Porfiri. Nei prossimi giorni il Consiglio d’amministrazione di Rete Blu Spa si riunirà per definire il nuovo assetto al vertice delle emittenti della Cei. (clicca qui)