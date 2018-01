Maturità 2018: le materie della seconda prova. Fedeli (ministro), “un grande in bocca al lupo”

Greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli Istituti tecnici, scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie che sono state scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018. L’annuncio è arrivato in tarda mattinata, dopo la firma del decreto da parte della ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Valeria Fedeli. “Alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno le prove a giugno faccio un grande in bocca al lupo. So che questo momento era molto atteso, come ogni anno”, ha commentato Fedeli, rilevando che “anche quest’anno la macchina della Maturità si è messa in moto per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi: c’è un grande lavoro dietro le prove che svolgerete”. La ministra, rivolgendosi agli studenti, li invita a continuare “ogni giorno, a consolidare la vostra preparazione, ad arricchire le vostre conoscenze e competenze. Non solo in vista della Maturità, ma come bagaglio da portare con voi lungo tutto l’arco della vita”.

L’elenco completo delle materie scelte per la seconda prova è disponibile sul sito del Miur all’indirizzo www.istruzione.it/esame_di_stato.