Legalità: Libera propone dal 2 al 4 febbraio “Contromafiecorruzione”, tre giorni di lavoro e progettualità

Tre giorni di confronto, studio, progettualità e proposte con quattro aree tematiche, undici gruppi di lavoro per un rinnovamento dei percorsi, dei linguaggi e degli strumenti nella lotta alle mafie e alla corruzione. La rete di Libera promuove “Contromafiecorruzione”, che si svolgerà presso il Centro Angelicum (Largo Angelicum) a Roma dal 2 al 4 febbraio. Un appuntamento rivolto a tutte le realtà aderenti a Libera, con le quali negli ultimi mesi si è costruita l’iniziativa attraverso un percorso partecipato. “Contromafiecorruzione” è un’Italia che si incontra per lavorare insieme, per fare il punto sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione nel nostro Paese, con un occhio di riguardo a quanto accade in Europa e altrove, mettendo insieme esperienze e concretezze. La rete di Libera si ritrova per tre giorni a Roma in due sessioni plenarie e in una giornata di gruppi di lavori, al fine di approfondire, scambiare buone prassi, ideare proposte e ripartire con nuovo slancio. “Persone, Racconti, Economia e Saperi” sono le parole chiave a partire dalle quali si sviluppano le quattro aree tematiche e i gruppi di lavoro con la partecipazione e il contributo di educatori, operatori sociali, magistrati, docenti universitari, familiari delle vittime innocenti delle mafie, forze di polizia, uomini e donne di cultura, imprenditori, rappresentanti di associazioni e sindacati, giornalisti. Venerdì pomeriggio plenaria di apertura con i saluti del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del presidente della Regione, Nicola Zingaretti; a seguire interventi di Alessandro Bergonzoni, Gian Carlo Caselli, don Luigi Ciotti, Rosy Bindi, Enza Rando, Federico Cafiero de Raho. Sabato 3 febbraio sono previsti i gruppi di lavoro e domenica 4 febbraio vi sarà la chiusura con la presentazione della “Carta della corresponsabilità” di Contromafiecorruzione, “proposte/impegni per liberarci dalle mafie e dalla corruzione”.