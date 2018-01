Lavoro: Coldiretti, “53.475 imprese agricole italiane condotte da under, +9% nel terzo trimestre 2017”

“L’Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo trimestre 2017”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat sull’occupazione che diffusa in occasione dell’apertura a Verona di Fieragricola, la più grande manifestazione del settore. “Le aziende agricole dei giovani – spiega l’associazione – possiedono una superficie superiore alla media di oltre il 54%, un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più”. Si tratta di realtà, sottolinea la Coldiretti, che “stanno puntando su quelle caratteristiche di distintività nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l’arte, il cibo e la cucina e che hanno permesso all’export agroalimentare italiano di toccare la storica soglia di 41 miliardi di euro nell’ultimo anno”. Per Coldiretti, “la presenza degli under 35 ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 70% delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili”.