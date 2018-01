Giornata per la vita: Terni, il 2 febbraio veglia d preghiera in cattedrale. Nel fine settimana l’offerta delle primule nelle parrocchie

Sarà celebrata anche nella diocesi di Terni-Narni-Amelia la 40ª Giornata per la vita dedicata quest’anno al tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Sabato 3 e domenica 4 febbraio nelle parrocchie verranno offerte le “Primule per la vita nascente”, un’iniziativa organizzata dal Movimento per la vita e il cui ricavato sarà destinato al Movimento per la vita-Centro di aiuto alla vita onlus di Terni per l’aiuto economico e materiale delle mamme in gravidanza, in particolare per quelle tentate di abortire volontariamente. La Giornata sarà preceduta dalla veglia di preghiera per la vita nascente che si terrà venerdì 2 febbraio alle 21.15 nella basilica di san Valentino per tutti i fedeli della diocesi, gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali. “La nostra associazione – spiega il presidente del Movimento per la vita di Terni, Alberto Virgolino – grazie anche alla collaborazione con la Caritas diocesana, con la parrocchia di S. Maria del Rivo di don Luca Andreani, con l’associazione ‘Casa del Bambino’ di don Alessandro Rossini, ha offerto aiuto alle madri in gravidanza del nostro territorio favorendo la nascita di 227 bambini in questi ultimi 12 anni”. “Ma occorre riconoscere – prosegue Virgolino – che l’aiuto economico più grande lo abbiamo ottenuto proprio dai fedeli delle nostre comunità parrocchiali che, ogni anno, nella Giornata per la vita, hanno dato un importante contributo”. Nel 2017, sono stati aiutati a nascere 8 bambini ed altri 5 bambini sono in arrivo nel 2018. Lo scorso anno sono state aiutate una decina di donne in gravidanza, sei delle quali con il contributo in generi alimentari e beni essenziali fino al primo anno di vita del bambino e altre con il progetto Gemma a distanza.