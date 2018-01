Giornata per la vita: San Marino-Montefeltro, da domani al via le iniziative con film e testimonianze

Proiezioni di film e testimonianze nella diocesi di San Marino-Montefeltro per la Giornata per la vita. Saranno realizzate dal 1° febbraio, dopo le conferenze e le veglie vicariali per la vita nascente dei mesi scorsi. Giovedì, alle 21, nella sala parrocchiale Montefeltro di Novafeltria e venerdì 16 febbraio, alle 21, nel teatro comunale Baffone di Mercatino Conca, sarà proiettato il film “Piuma”. Venerdì 9 febbraio, alle 21, nella sala Montelupo di Domagnano si svolgerà l’incontro sul tema “Accoglienza della vita e reti di solidarietà tra le famiglie” con il docente Giulio Giovanni Valtolina. Durante l’iniziativa è previsto il racconto di esperienze di aiuto e condivisione tra le famiglie. “Idea guida della serata è fare in modo che il doveroso invito di accogliere sempre e comunque una vita in arrivo non lasci sole le famiglie nell’affrontare le difficoltà legate a una malattia o a una infermità – si legge in una nota della diocesi -. È invece importante sapere di poter contare su esperienze di sostegno che vengano in soccorso di chi rischia di vivere questa situazione in condizioni di solitudine ed abbandono di fronte a difficoltà che invece, se affrontate insieme ad altri, non sono insormontabili”.