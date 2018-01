Giornata per la vita: Molfetta, il 4 febbraio l’iniziativa “Formati dall’amore” per festeggiare i 40 anni del consultorio famigliare

In occasione della Giornata per la vita, che si celebrerà domenica 4 febbraio sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”, nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in programma l’iniziativa “Formati dall’amore. 40 anni a servizio della vita”, promossa dal Consultorio famigliare diocesano “Dott.ssa Angelica Mancini”, dall’Ufficio di Pastorale della famiglia e dal Servizio di pastorale giovanile. A partire dalle 9.30 di domenica 4, presso l’auditorium Regina Pacis di Molfetta, interverranno don Angelo Panzetta, preside della Facoltà Teologica Pugliese, e Michela Di Gennaro, presidente dei Consultori cristiani della Puglia. Alle 12, poi, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, presiederà la celebrazione eucaristica. La mattinata sarà anche l’occasione per ricordare il 40° anniversario di istituzione del Consultorio famigliare diocesano “Dott.ssa Angelica Mancini”, con sede a Molfetta in piazza Garibaldi. “Una realtà – si legge in una nota – significativamente presente nella diocesi per il servizio reso alla ‘persona’, nell’ambito della prevenzione del disagio e dell’accompagnamento nelle difficoltà”. “Nel corso del tempo – prosegue la nota – il Consultorio si è sempre adattato ai cambiamenti e alle esigenze della società, accompagnando le giovani famiglie nel percorso della maternità/paternità e affiancandole nei momenti di crisi. Oggi si è particolarmente rafforzata l’assistenza psicologica, date le numerose problematiche che la famiglia deve quotidianamente affrontare, come anche l’impegno nell’educazione affettiva delle nuove generazioni, i percorsi per genitori in attesa…”.