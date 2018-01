Giornata comunicazioni: Ucs e Cnvf propongono un ciclo di film. Giraldi (Cnvf), “16 titoli per animare le attività”

Anche quest’anno l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali (Ucs) e la Commissione nazionale valutazione film (Cnvf) della Cei hanno messo a punto per il territorio una proposta cinematografica per approfondire il tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake News e giornalismo di pace”. Sedici film pensati per animare le attività parrocchiali, educative e familiari in cammino verso la Giornata, che si celebrerà il 13 maggio.

Tra le proposte di visione, tra film in sala e dvd: “The Post” di S. Spielberg, sul tema del giornalismo, verità e deontologia professionale, “Dunkirk” di c. Nolan e “Tutto quello che vuoi” di F. Bruni, che si confrontano con il tema della storia e della memoria. Ancora, “Sole Cuore Amore” di D. Vicari, sul bisogno di raccontare pagine di vite ai margini, e “Human Flow” di Ai Weiwei, sguardo di un artista sulle migrazioni. Non mancano poi opere che mettono al centro il tema del dialogo interreligioso e il ruolo dei media come “L’insulto” di Z. Doueri.

“Insieme al direttore dell’Ucs don Ivan Maffeis – sottolinea il presidente della Cnvf, Massimo Giraldi – abbiamo rinnovato questo bell’appuntamento cinematografico come occasione di dialogo e sintonia con le iniziative organizzate dalle varie parrocchie e diocesi. Obiettivo è quello di fornire titoli cinematografici, provenienti da differenti industrie culturali, capaci di suggestioni interessanti sul tema del messaggio di papa Francesco”.

Le schede verranno pubblicate ogni venerdì sul sito dedicato dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali (sezione “Per agire”) e sul sito Cnvf.it (sezione “Sguardi di fede”). Per maggiori informazioni sul percorso e per chiarimenti sulle proposte, in relazione al pubblico di riferimento: media@chiesacattolica.it; cnvf@chiesacattolica.it.