Famiglia Vincenziana: Elena Grazini nuova responsabile dell’ufficio stampa

Elena Grazini è la nuova responsabile dell’ufficio stampa e delle pubbliche relazioni della Famiglia Vincenziana nel mondo. Giornalista, con specializzazione nella gestione di uffici stampa e in particolare in ambito ecclesiale, Grazini comincerà da domani a svolgere il suo ruolo. “Sono molto grata alla Famiglia Vincenziana di avermi dato l’opportunità di mettere al servizio della realtà internazionale vincenziana la mia professionalità – afferma Grazini -. Farò mio il grande impegno della ‘globalizzazione della carità’ attraverso il ruolo comunicativo. Vorrei essere per i Vincenziani una ‘finestra sul mondo’. Per questo chiedo a tutti i membri della Famiglia di sentirsi impegnati insieme a me in questo cammino che faremo insieme”.