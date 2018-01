Elezioni: vescovi calabresi, “in guardia dal devastante pericolo del voto di scambio”

Nel corso della sessione invernale della Conferenza episcopale calabra, appena conclusasi a Reggio Calabria, “è emersa la necessità di sostenere coralmente l’impegno da parte delle Chiese calabresi nella pastorale sanitaria, perché mai come in questo momento storico le questioni sottese attengono alla vita concreta delle persone fragili, degli ammalati in particolare”. I vescovi calabresi, poiché “sono in gioco la dignità e il senso della vita degli ammalati”, ritengono “non più dilazionabile un’accurata e accorata attenzione sulle cure palliative, come terza strada tra l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, e sulle Dat (disposizioni anticipate di trattamento), così come su una riflessione antropologica chiara riguardo alla teoria del gender”. Per questo invocano “percorsi formativi sulla Nuova Carta degli operatori sanitari, che diventa paradigmatica per una presenza testimoniale e sapienziale degli operatori sanitari cattolici”. Fra le preoccupazioni della Cec, quella relativa al “ritardo dei pagamenti per le prestazioni erogate dalle strutture cattoliche e non solo convenzionate, che rischiano di non poter pagare adeguatamente i dipendenti e di chiudere i battenti”. In riferimento al prossimo appuntamento elettorale nazionale, invece, “i vescovi sollecitano i cattolici alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile alle elezioni”. Nel sostenere tale importante impegno civico, “si mette in guardia ogni cittadino e credente dal devastante pericolo del voto di scambio, spesso praticato e mai sufficientemente denunciato”, tanto più che “non è possibile rifugiarsi in atteggiamenti qualunquisti e superficiali”. Durante i lavori, poi, è stato affrontato il “delicato tema della revisione del corso istituzionale su Chiesa e ‘Ndrangheta”, voluto dal 2014 dalla stessa Cec. Già attivato in due corsi biennali (2014-2015 e 2016-2017), “si è pensata una più opportuna strutturazione nei programmi e nella didattica per il prossimo terzo corso (2018-2019)”.