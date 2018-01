Educazione: Fidae Lombardia, sabato 17 febbraio a Milano convegno su “Quale futuro per la scuola in Italia?”

Sarà dedicato a “Quale futuro per la scuola in Italia?” il convegno che si terrà sabato 17 febbraio, a Milano. L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia e Federazione Istituti di attività educative (Fidae) Lombardia con Fondazione Carlo Manziana e Fondazione Giovanni Paolo II. A partire dalle 9.30, presso Palazzo Pirelli in via Filzi 22, interverranno Pier Cesare Rivoltella su “Un’idea di scuola”, Sandro Formica su “L’educazione che vorremmo avere: autoconsapevolezza e progetto di vita”, Paolo Colli su “Valorizzare lo studente disabile (a scuola): dall’inclusione alla condivisione”. Dopo l’intermezzo musicale a cura del maestro Valeriano Chiaravalle, dalle 11.30 si susseguiranno gli interventi di Giampiero Redaelli su “Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni: quali prospettive” e di suor Anna Monia Alfieri su “Il diritto di apprendere. Nuove linee di finanziamento del sistema scolastico italiano”. Al termine delle relazioni, moderate da don Giorgio Zucchelli, direttore del settimanale diocesano cremasco “Il nuovo Torrazzo”, è previsto il dibattito aperto ai partecipanti.