Diocesi: Teramo, sabato 3 febbraio convegno su “Prevenire, investire, costruire. Un’agenda culturale per il territorio”

Sarà dedicato a “Prevenire, investire, costruire. Un’agenda culturale per il territorio” il convegno che la diocesi di Teramo-Atri promuove per sabato 3 febbraio in occasione della XL Giornata per la vita. L’iniziativa che si svolgerà presso l’aula magna dell’Università degli studi di Teramo dalle 9 alle 13, “si articolerà in diverse sessioni dedicate a tematiche specifiche, con relazioni, tavole rotonde, finalizzate a mettere a fuoco le problematiche connesse ai recenti eventi sismici, ai temi della ricostruzione, ma anche alle questioni legate alla formazione giovanile ed una nuova progettualità che si ispiri ad una visione organica e solidale, nell’ottica di un cammino da percorrere insieme per la rinascita del territorio”. Il convegno, voluto dal nuovo vescovo Lorenzo Leuzzi, “intende essere una prima testimonianza di un impegno in prima persona del pastore diocesano, per essere dentro la vita delle comunità, condividerne il destino ed offrire il suo contributo personale, come Chiesa, per la sua promozione e sviluppo”. La mattinata sarà aperta dagli interventi introduttivi di Paola De Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e da Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).