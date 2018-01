Diocesi: Melfi-Rapolla-Venosa, questa sera Marcia della pace e veglia di preghiera con il vescovo Fanelli

A conclusione del mese di gennaio, tradizionalmente dedicato dalla Chiesa cattolica al tema della pace, nella serata di oggi, mercoledì 31 gennaio la città di Venosa ospiterà la Marcia della pace promossa dalla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. L’appuntamento è per le 19.30 in piazza Castello, da dove si muoverà il corteo che raggiungerà la concattedrale. Previste tre tappe nelle quali verranno approfondite le tematiche: “Desiderio di una vita migliore”, “Città come cantiere di pace” e “Casa comune”. Giunti nella concattedrale, prenderà il via la veglia di preghiera dedicata a “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” che sarà presieduta dal vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli. “Nell’occasione – spiega don Vincenzo Vigilante – sarà consegnato alle parrocchie del materiale con una serie di indicazioni e suggerimenti per continuare a lavorare su questo tema anche durante il periodo di quaresima”.