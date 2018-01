In occasione della Settimana per la vita, in programma nella diocesi di Aversa dal 4 all’11 febbraio prossimi, il vescovo Angelo Spinillo mercoledì 7 febbraio incontrerà i fedeli sulla pagina Facebook “Chiesa di Aversa”. A partire dalle 21, mons. Spinillo si confronterà attraverso un forum virtuale dedicato al tema “L’amore dà sempre vita”.