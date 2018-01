Diocesi: Assisi, venerdì 2 febbraio in cattedrale celebrazione per la Giornata della vita consacrata con mons. Sorrentino

Sarà celebrata venerdì 2 febbraio nella cattedrale di San Rufino, Ad Assisi, la Giornata della vita consacrata a livello diocesano. La liturgia della festa della presentazione del Signore al Tempio, sarà presieduta dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, alla presenza dei consacrati della diocesi che sono circa 670, di cui la maggior parte suore (420) suddivise nei 77 istituti tra monasteri e conventi femminili, frati 150, 54 sacerdoti diocesani, 40 religiosi non sacerdoti e altri consacrati. Dopo la solenne celebrazione, in programma per le 16.30, si svolgerà un momento di convivialità fraterna nei locali accanto alla cattedrale.