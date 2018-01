Comece: incontro dei segretari generali delle Conferenze episcopali dell’Unione europea

I segretari generali delle Conferenze episcopali dell’Unione europea si sono riuniti il 29 gennaio a Bruxelles nella sede della Comece per uno scambio sui temi chiave dell’Ue che hanno un interesse particolare per le Chiese europee. I segretari generali – informa una nota della Comece – sono stati aggiornati su alcune iniziative su cui la Comece sta lavorando, in particolare sulla protezione dei dati, le politiche di trasparenza, la famiglia e gli aspetti etici dell’intelligenza artificiale e della robotica, la sicurezza e la difesa, lo sviluppo. Questo incontro si è svolto a tre mesi dall’evento “(Re)thinking Europe”, momento di dialogo ad alto livello tra la Chiesa e i leader politici europei organizzato in Vaticano, dalla Comece e dalla Segreteria di Stato della Santa Sede per “contribuire a una riflessione costruttiva sulle sfide fondamentali del progetto europeo. In questa occasione, Papa Francesco ha incoraggiato i partecipanti a lanciare nuovi processi di dialogo e di collaborazione soprattutto laddove è minacciato e il conflitto sembra prevalere”.