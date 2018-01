Città metropolitane: Anci, domani il coordinamento a Venezia. De Caro, “facciamo squadra per rilanciarne ruolo strategico”

I sindaci delle maggiori città italiane si riuniranno domani, 1° febbraio, al Comune di Venezia. Sul tavolo i temi più urgenti per le metropoli, asset di sviluppo essenziale per il Paese: dall’indispensabile tagliando alla legge Delrio che ha istituito le città metropolitane, alla disponibilità di fondi per il loro funzionamento e rilancio. “Puntiamo a rilanciare il ruolo strategico che è proprio delle grandi città – spiega il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con Dario Nardella, coordinatore dei sindaci metropolitani e sindaco di Firenze, guiderà i lavori – facendo squadra. Sia perché siamo ben consapevoli delle responsabilità che derivano dal rappresentare, tutti insieme, quasi 23 milioni di italiani, sia perché fare fronte comune, è il naturale modo di procedere dei sindaci: fare squadra in nome delle nostre comunità per le quali siamo un avamposto delle istituzioni”. Al coordinamento con Decaro e Nardella, interverranno, tra gli altri, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il sindaco di Catania, Enzo Bianco, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, il sindaco di Messina, Renato Accorinti, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Arianna Censi, il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco. Al termine dei lavori, intorno alle ore 12.45, i sindaci incontreranno la stampa nella sala conferenze del primo piano di Ca’ Farsetti, San Marco 4136.