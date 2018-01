Agricoltura: mercato miliardario per le macchine agricole (+23,8%)

Il mercato delle macchine agricole chiude il 2017 con incrementi in Italia, in Europa e in tutti i principali mercati mondiali. È un buon segno per il settore agroalimentare. Anche se la crescita vistosa delle immatricolazioni in Italia e nei principali Paesi europei è da attribuire in massima parte alla necessità di smaltire gli stock di trattrici e motoagricole in giacenza, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle omologazioni. Ma rimane il segnale positivo dei mercati. È quanto comunicato oggi da FederUnacoma, l’associazione che raccoglie tutti i costruttori di macchine agricole italiane. Il quadro del settore è stato illustrato oggi nel corso della giornata inaugurale dell’edizione 2018 della Fieragricola di Verona.

Bastano pochi numeri per capire meglio. Il mercato italiano delle macchine agricole è aumentato del 23,8% per le trattrici. Bene anche le esportazioni. I dati Istat sulle esportazioni di macchinario agricolo italiano indicano nei primi dieci mesi del 2017 una crescita complessiva in valore pari al 7,5% (3,89 miliardi di euro). “L’annata positiva – ha spiegato oggi il presidente di FederUnacoma, Alessandro Malavolti – deriva dalla combinazione di più elementi e richiede una valutazione analitica. I Piani di sviluppo rurale hanno incoraggiato le vendite di macchinario. Anche il decreto Inail (45 milioni di euro stanziati per l’acquisto di macchine con elevati standard di sicurezza) ha contribuito allo sviluppo della domanda”. La crescita formidabile delle immatricolazioni di trattrici – fa comunque notare FederUnacoma -, è invece dovuta solo in parte alla normale dinamica della domanda e deve essere invece attribuita in larga misura all’effetto Mother regulation cioè delle nuove regole di sicurezza imposte dall’Europa in vigore dal 1° gennaio 2018.

Ma cosa accadrà adesso? “Le previsioni per l’anno – ha detto ancora Malavolti – sono improntate ad un certo ottimismo, anche perché la prevista ripresa dei redditi agricoli potrebbe incoraggiare l’acquisto di macchinari nuovi, specialmente in presenza di strumenti di sostegno finanziario”.