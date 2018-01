Volontariato: Auser, a Borgomanero (No) 23 primari in pensione visitano gratis poveri e immigrati

Borgomanero - I dottori che non si fanno pagare - da sx Frediani, Macchi, Sergio Cavallaro, Zanetta, Maria Bonomi presidentessa dell'Auser, Giustina, Carmelo Cavallaro e Farina

A Borgomanero, in provincia di Novara, 23 primari in pensione visitano gratuitamente poveri e immigrati. Affiancati da psicologi e infermieri, tutti volontari dell’Auser, offrono visite gratuite ad anziani, rifugiati, persone che si trovano in difficoltà economica. Persone che altrimenti rinuncerebbero a curarsi. Sono diciassette le specialità mediche offerte dall’ambulatorio dell’Auser, dalla cardiologia all’ortopedia, dalla pediatria, alla medicina interna, neurologia, dermatologia, otorinolaringoiatra. Si praticano anche ecografie ed ecodoppler, Ecg holter. Nel 2017 è partito inoltre il progetto “ambulatorio odontoiatrico diffuso” finalizzato a fornire prestazioni ambulatoriali odontoiatriche a favore di cittadini in difficoltà su segnalazione dei servizi sociali del territorio. Al Poliambulatorio specialistico, l’attesa per una visita è solo di pochi giorni, i fondi per le apparecchiature arrivano tutti da benefattori privati. Il poliambulatorio ha mosso i primi passi nel 2010, oggi oltre mille persone vengono visitate in un anno.