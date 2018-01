Morale: Facoltà teologica Triveneto/Fondazione Lanza, giovedì 1 febbraio incontro su “Verso un’etica in orizzonte ecumenico?”

Sarà l’incontro dedicato al tema “Verso un’etica in orizzonte ecumenico?”, in programma a Padova per giovedì 1 febbraio, a chiudere il ciclo di conferenze “Dove va la morale? L’etica nello spazio ecumenico”, promosso da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza. Il 1° febbraio, alle 17 presso l’aula tesi della Facoltà, interverranno Simone Morandini, della Fondazione Lanza di Padova e vicepreside Istituto Studi ecumenici San Bernardino di Venezia, e don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza episcopale italiana. Modererà l’incontro Riccardo Battocchio, vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto.