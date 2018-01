Giovani: Università Pontificia Salesiana e Pontificia Facoltà Auxilium, a settembre congresso internazionale dedicato a “Scelte di vita: prospettive educative”

“Giovani e scelte di vita: prospettive educative”. Sarà questo il tema del congresso internazionale che si terrà dal 20 al 23 settembre prossimi, a Roma, per iniziativa dell’Università Pontificia Salesiana e della Pontificia Facoltà Auxilium. L’annuncio è stato dato oggi, alla vigilia della festa di san Giovanni Bosco. Il congresso, che si svolgerà in prossimità della celebrazione del Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si svilupperà in quattro sessioni dedicate all’“ascolto dei molteplici e plurali mondi giovanili”, all’“approfondimento del rapporto giovani-scelte di vita”, all’“offerta di alcune prospettive di intervento educativo e pastorale a partire dal contributo originale del carisma educativo salesiano” e alla “presentazione di alcune buone pratiche di percorsi, per educare i giovani alle scelte nei diversi ambiti di vita”. “Il congresso – spiegano i promotori – intende offrire un contributo allo studio del mondo giovanile in rapporto alle scelte di vita a partire dallo specifico punto di vista che qualifica la ricerca universitaria nell’ambito delle scienze dell’educazione e nella prospettiva più generale dell’umanesimo pedagogico cristiano che sta a fondamento del sistema preventivo di san Giovanni Bosco”. All’iniziativa è stato dedicato il sito www.giovaniesceltedivita.org, l’hashtag Twitter #giovaniesceltedivita e la pagina Facebook “Giovani e scelte di vita”.