Germania: delegazione tedesca a Panama in preparazione alla Gmg. “Nostri pellegrini saranno felici di incontrare una Chiesa giovane”

Sono appena tornati da Panama il vescovo ausiliare di Treviri Jörg Michael Peters, vice-presidente della commissione per i giovani della Conferenza episcopale tedesca e la delegazione di 21 rappresentanti delle diocesi e arcidiocesi tedesche che dal 17 al 29 gennaio sono stati a Panama e Nicaragua in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù del 2019 (22-27 gennaio). I delegati, spiega un comunicato, hanno organizzato i “giorni dell’incontro” nelle comunità locali panamensi, nicaraguensi e costaricane. “I nostri pellegrini saranno felici di incontrare una Chiesa vivace e giovane, la gioia della fede vissuta con ritmo e personalità meravigliose. Questa Gmg sarà particolarmente utile”, ha dichiarato Paul Metzlaff dell’Ufficio nazionale per la pastorale giovanile in Germania. La delegazione ha visitato i luoghi della Gmg e in un incontro con l’ambasciatore tedesco ha “fatto conoscenza degli aspetti economici e sociali del Paese”. Sono stati anche a Colon, una diocesi delle più povere, e all’“incontro nazionale del Rinnovamento giovanile”, con 10mila giovani delle 23 diocesi di Panama, Costa Rica e Nicaragua. A Manaugua invece hanno incontrato l’arcivescovo, card. Leopoldo Solórzano. I partecipanti tedeschi sperimenteranno “quanto diverse sono le realtà, in cui vive la gente qui e cosa significa orientarsi al Vangelo per stare dalla parte degli svantaggiati in una Chiesa giovane”, ha commentato don Dirk Bingener, presidente dell’Associazione die giovani cattolici tedeschi (Bdkj).