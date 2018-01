Diocesi: Milano, il 3 febbraio famiglie protagoniste del convegno “Accogliere la vita per generare la speranza”

Famiglie capaci di accogliere protagoniste di un nuovo modello di welfare. Se ne parlerà, sabato 3 febbraio, alle 9, a Milano, al convegno “Accogliere la vita per generare speranza”. L’iniziativa è organizzata dal Servizio per la Famiglia della diocesi di Milano e da Caritas Ambrosiana, in occasione della Giornata per la vita. “L’incontro intende offrire un’analisi della situazione demografica e sociale e presentare, rispetto a questo scenario, le opportunità offerte alle famiglie che vogliono sperimentare percorsi di accoglienza: dall’affido all’adozione”, si legge in una nota degli organizzatori. Interverranno Giulia Rivellini, demografa dell’Università Cattolica di Milano, Francesco Belletti, sociologo del Centro internazionale di studi sulla famiglia, Rosanna Virgili, biblista dell’Istituto teologico marchigiano, mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, carità, missione e azione sociale. Modererà Matteo Zappa di Caritas Ambrosiana, realtà che attraverso lo sportello Anania orienta e accompagna le famiglie che scelgono l’affido e l’adozione. Apriranno il convegno i coniugi Michela e Luigi Magni del Servizio per la Famiglia della diocesi di Milano.