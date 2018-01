Diocesi: Forlì-Bertinoro, oggi visita del vescovo eletto Corazza. Incontro con mons. Pizzi e omaggio alla Madonna del Fuoco

Mons. Livio Corazza, nominato una settimana fa vescovo di Forlì-Bertinoro, ha fatto oggi la sua prima visita nella diocesi di cui Papa Francesco gli ha affidato la cura pastorale. Accolto in vescovado da mons. Lino Pizzi, con il quale si è intrattenuto a colloquio privato, mons. Corazza è giunto a Forlì accompagnato da alcuni familiari con cui ha visitato l’appartamento episcopale. Poi il vescovo eletto si è recato in cattedrale, dove si è fermato in preghiera nella cappella della Madonna del Fuoco e ha salutato il card. Edoardo Menichelli, predicatore della novena. Ritornato in vescovado, mons. Corazza ha incontrato il vicario generale, mons. Pietro Fabbri, i vicari episcopali, i responsabili degli Uffici pastorali, delle associazioni e degli organismi diocesani. Dopo il pranzo in seminario, il vescovo eletto ha raggiunto Bertinoro per la visita alla Casa della carità e al Museo interreligioso. Sul prossimo numero del settimanale diocesano “il Momento”, che sarà distribuito anche il 4 febbraio in occasione della festa della Madonna del Fuoco, sarà pubblicata la prima intervista rilasciata da mons. Corazza dopo la nomina.