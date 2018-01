Corridoi umanitari: Comunità di Sant’Egidio, in mattinata 30 profughi siriani a Fiumicino da Beirut

Dopo il naufragio dei giorni scorsi, in cui nel Mediterraneo hanno perso la vita tre donne e decine di migranti sono stati soccorsi ma restano in gravi condizioni, arriveranno questa mattina da Beirut a Fiumicino 30 profughi siriani con i corridoi umanitari. Ne dà notizia la Comunità di Sant’Egidio in una nota nella quale spiega che “si tratta del primo gruppo del contingente di 1.000 previsto dal nuovo accordo tra la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche d’Italia e il governo italiano. Tra di loro ci sono nuclei familiari con molti minori, alcuni dei quali necessitano di cure urgenti che in Libano non erano loro assicurate”. Dopo l’accoglienza, prevista per le 10.30, si terrà una conferenza stampa alla quale interverranno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Mario Giro, viceministro degli Esteri e rappresentanti del ministero dell’Interno.