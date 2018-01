Comunicazione: L’Aquila, mons. Petrocchi ai giornalisti, “ricerca della verità va sempre correlata al bene”

Si è svolto stamattina all’Aquila l’incontro della stampa abruzzese nei locali dell’Istituto di scienze religiose “Fides et ratio” sul tema, ispirato dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “Notizie false e giornalismo di pace”. Intervenendo all’incontro, organizzato dall’ufficio Comunicazioni sociali della Regione, l’arcivescovo del capoluogo abruzzese, mons. Giuseppe Petrocchi, ha invitato i giornalisti non solo a realizzare le giuste verifiche e indagini sulle notizie da diffondere, ma anche su se stessi. Occorre, infatti, che “ogni giornalista abbia la consapevolezza delle lenti interpretative con cui guarda e legge la realtà”. Infatti, ha continuato l’arcivescovo, “la ricerca della verità va sempre correlata col bene. Una verità ‘catapultata’ contro l’altro può creare un danno sociale, di cui bisogna rendere conto. Solo così si potrà promuovere un autentico giornalismo di pace”. Il presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti Stefano Pallotta ha invitato tutti a curare la propria formazione culturale e politica “perché solo così si potrà far fronte al dilagante fenomeno delle fake news”.