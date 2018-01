Ateneo Regina Apostolorum: al via nel pomeriggio il corso “Risorgere dalle ferite: psicologia e spiritualità a confronto”

Sarà la lezione di padre David Koonce, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose Regina Apostolorum di Roma, a dare avvio oggi al corso interdisciplinare “Risorgere dalle ferite : psicologia e spiritualità a confronto”. Il percorso di formazione, che si svolgerà presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, proseguirà con incontri settimanali che si svolgeranno ogni martedì, dalle 15.20 alle 17.30, fino al 29 maggio 2018. “Siamo lieti di constatare che il corso abbia suscitato grande interesse non soltanto tra religiose, ma anche tra religiosi, seminaristi diocesani, e molti laici”, commenta padre Koonce. “In effetti, ogni cristiano soffre qualche ferita che ha bisogno di essere toccata, guarita, e trasfigurata dalla grazia della Risurrezione”. Pur essendo un corso disegnato per rispondere alle esigenze di formazione permanente del mondo della vita religiosa femminile, molti temi possono illuminare altre condizioni di vita nella Chiesa. “Sono convinto che il tema del corso di quest’anno è provvidenziale e corrisponde a un movimento dello Spirito Santo”, aggiunge padre Koonce, secondo cui “basta leggere il discorso del Santo Padre nell’incontro con sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi nel suo recente viaggio apostolico in Cile per vedere l’attualità del nostro tema”.