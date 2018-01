Agroalimentare: Coldiretti, domani a Verona la presentazione dei “tarocchi” Made in Italy legalizzati dall’Ue

I “tarocchi” dei prodotti Made in Italy più famosi, legalizzati dall’Unione europea nel 2018 con gli accordi di libero scambio, saranno mostrati dalla Coldiretti domani, mercoledì 31 gennaio, alle 9, all’inaugurazione della Fieragricola di Verona. Per l’occasione, sarà diffusa la prima analisi Coldiretti su “La scure degli accordi Ue sull’agricoltura italiana”, con l’impatto sul settore agroalimentare del via libera alle importazioni a dazio zero, ma anche della “rinuncia a tutelare le principali tipicità del Made in Italy a tavola”. “Dal patto di libero scambio con il Canada all’accordo con il Giappone, fino alle trattative in corso con i paesi del Mercosur di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, il settore agroalimentare italiano viene trattato dall’Unione Europea come merce di scambio senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale e ambientale – si legge in una nota di Coldiretti -. Una minaccia concreta che sarà mostrata al salone della Coldiretti con esempi pratici dei prodotti tarocchi che sostituiranno quelli italiani sulle tavole di tutto il mondo”.