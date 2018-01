Scuola: Infn, al via il concorso 2018 “Scienza per tutti” sul tema “Le onde”

L’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), attraverso il sito di divulgazione scientifica ScienzaPerTutti bandisce la tredicesima edizione del concorso indirizzato a studenti e docenti delle scuole medie superiori per la realizzazione di un elaborato (testuale, grafico o multimediale) sul tema “Le onde” da pubblicare sullo stesso sito. “Le onde gravitazionali – si legge in un comunicato – hanno conquistato negli ultimi due anni le prime pagine dei giornali e dei notiziari di tutto il mondo. È considerando questa grande visibilità, la curiosità che hanno suscitato nel pubblico e l’importanza scientifica, che la redazione di ScienzaPerTutti ha deciso di dedicare il concorso annuale 2017 al tema ‘Le onde’ nell’accezione più ampia del termine”. Giunto alla XIII edizione, il concorso si rivolge alle scuole secondarie superiori e inferiori di tutta Italia. Studenti e docenti sono invitati ad affrontare e sviluppare il tema con massima libertà di espressione inelaborati, disegni, foto o video da inviare via mail o per posta. Il termine per iscriversi al concorso è il 9 febbraio, gli elaborati devono essere inviati entro il 26 marzo 2018. La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica. Info e modulo di iscrizione all’indirizzo: scienzapertutti.lnf.infn.it